Queixa de jovens portugueses por inação climática começa a ser julgada. "Países não estão a fazer o suficiente"

Seis jovens portugueses entram na Grande Câmara do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH). É mais um passo da ação legal contra 32 países por violarem os seus direitos ao contribuírem para as alterações climáticas e não as combater devidamente.

Esta quarta-feira, o TEDH aprecia a queixa climática de Catarina Mota, Cláudia Agostinho, Martim Agostinho, Mariana Agostinho, Sofia Oliveira e André Oliveira contra os 27 Estados-membro da União Europeia, o Reino Unido, a Suíça, a Noruega, a Rússia e a Turquia. Os jovens têm entre 11 e 24 anos.

“As nossas expectativas são muito positivas”, disse Catarina, que vive em Meirinhas, Pombal, no distrito de Leiria, em declarações à Renascença enquanto viajava para Estrasburgo. “Não sabemos ainda o que é que vai acontecer, mas do que tem acontecido nos últimos tempos e o decorrer do caso, achamos que será bastante positivo”, acrescentou a jovem de 23 anos.

A queixa foi submetida ao Tribunal Europeu em setembro de 2020, mas o caminho, na verdade, começou três anos antes, com os incêndios devastadores que, em 2017, mataram 109 pessoas e feriram outras 325.