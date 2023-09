Prisão preventiva para suspeito de 13 assaltos em Braga

O Tribunal de Guimarães aplicou prisão preventiva a um homem suspeito da coautoria de quatro roubos com recurso a arma de fogo e de nove furtos em estabelecimentos e veículos no concelho de Braga, anunciou esta quarta-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR acrescenta que as duas mulheres detidas na mesma operação ficaram sujeitas a apresentações trissemanais no posto policial da sua área de residência e a proibição de contactos com os lesados.

Os três suspeitos foram detidos na segunda-feira, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um mês, no cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito.

A GNR deu ainda cumprimento a mandados de busca domiciliária e em veículo, que resultaram na apreensão de 21 volumes de tabaco, um veículo e uma arma de airsoft.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 23 e 33 anos, têm antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza.