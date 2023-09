Função Pública. Sindicatos exigem aumentos salariais para 2024

O Governo e três estruturas sindicais da administração pública (Frente Comum, Fesap e STE) reúnem-se, esta quarta-feira, iniciando a negociação sobre os aumentos salariais para o próximo ano, com os sindicatos a proporem aumentos superiores aos que estão previstos no acordo assinado em outubro onde se aponta para um aumento anual de cerca de 52 euros até 2026 ou de um mínimo de 2% por ano.

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) propõe uma atualização salarial de 6% com um mínimo de 80 euros por trabalhador, enquanto o e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) reivindica um aumento superior a 5%, tendo em conta a evolução da inflação e o custo de vida.

Por seu lado a Frente Comum, após a reunião, realiza uma cimeira de sindicatos para aprovar o texto final da proposta reivindicativa para 2024, seguindo-se uma concentração em frente ao Ministério da Presidência, com deslocação à residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, para entrega do documento reivindicativo.