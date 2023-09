Função Pública. Sindicatos e Governo começama discutir aumentos salariais para 2024

O Governo e três estruturas sindicais da administração pública (Frente Comum, Fesap e STE) reúnem-se, esta quarta-feira, iniciando a negociação sobre os aumentos salariais para o próximo ano, com os sindicatos a proporem aumentos superiores aos que estão previstos no acordo assinado em outubro, o qual se aponta para um aumento anual de cerca de 52 euros até 2026 ou de um mínimo de 2% por ano.

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) propõe uma atualização salarial de 6% com um mínimo de 80 euros por trabalhador, enquanto o e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) reivindica um aumento superior a 5%, tendo em conta a evolução da inflação e o custo de vida.

Por seu lado a Frente Comum, após a reunião, realiza uma cimeira de sindicatos para aprovar o texto final da proposta reivindicativa para 2024, seguindo-se uma concentração em frente ao Ministério da Presidência, com deslocação à residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, para entrega do documento reivindicativo.