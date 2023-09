É preciso "acabar" com bairros degradados para combater tráfico de droga

A secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, defendeu nesta quarta-feira que, no combate ao tráfico de droga, é necessário trabalhar com as autarquias e acabar com os bairros degradados que potenciam comportamentos desviantes.

"Não podemos continuar a ter bairros degradados como estão. Temos de ir trabalhando para, a par da questão da criminalidade, acabar com zonas que pela sua natureza potenciam os comportamentos desviantes", afirmou Isabel Oneto, que hoje substituiu o ministro da Administração Interna na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Na audição, cujo debate se centrou na falta de capacidade operacional da PSP na cidade do Porto, na sequência de um requerimento apresentado pelo PSD, a secretária de Estado disse ser preciso "olhar com serenidade" para os dados sobre a segurança interna.

"Quando dizemos que o Porto é um barril de pólvora estamos a gerar insegurança porque não corresponde aos dados que temos", referiu, destacando que, no ano passado, houve um reforço de 185 efetivos na PSP do Porto e que o curso de formação, que ainda decorre, irá permitir "reforçar vários comandos distritais e metropolitanos".

Relativamente ao tráfico e consumo de droga, a secretária de Estado destacou que, apesar de presente nas ruas portuguesas, este é também um fenómeno europeu que "aumentou substancialmente" depois da pandemia da covid-19.

"O combate faz-se na repressão ao tráfico de estupefacientes, mas do lado do consumo não se faz pela repressão policial", observou, defendendo a necessidade de existirem respostas articuladas entre a tutela e o poder local.

Nesta matéria, Isabel Oneto destacou ainda "questões estruturais com décadas", como o espaço construído, que, defendeu, tem de ser trabalhado juntamente com as autarquias, ou fenómenos como o da "Noite Branca" (no Porto) nos quais considerou ser preciso atuar para evitar que se repitam.