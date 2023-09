Depois da tinta verde, manifestantes atiram tinta vermelha em evento na FIL

Um grupo de ativistas pelo clima atirou tinta vermelha, esta quarta-feira, contra uma parede da Feira Internacional de Lisboa (FIL), onde está a decorrer o evento World Aviation Festival, dedicado à aviação.

Os manifestantes interromperam uma conferência onde estava o CEO da TAP, Luís Rodrigues, e o presidente executivo da ANA, Thierry Ligonniere.



Segundo a TSF, os ativistas exibiram uma lona onde se poderia ler "eles estão a matar-nos".



Pelo menos quatro ativistas foram levados pela polícia, tendo já sido identificadas pelas autoridades.



Em declarações à SIC Notícias, um dos membro do grupo Climáximo, Alice Gato, alertou que "a aviação tem de ser reduzida, as emissões de luxo tem de ser cortadas. Precisamos de banir jatos privados, iates, hotéis de luxo, residências de luxo". "Estes eventos, estes criminosos não podem passar em branco”, disse ainda.



O incidente acontece um dia depois do ministro do Ambiente Duarte Cordeiro ter sido atacado com tinta verde num evento sobre transição energética.

[em atualização]