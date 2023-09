Câmara de Gondomar foi alvo de ciberataque

A Câmara Municipal de Gondomar foi, na madrugada desta quarta-feira, alvo de um ciberataque, sendo que foram desencadeados “os protocolos internos de segurança”, informou aquela autarquia do distrito do Porto.

Em comunicado, o município refere que autoridades competentes foram notificadas, nomeadamente a Polícia Judiciária, o Centro Nacional de Cibersegurança e a Comissão Nacional de Proteção de Dados.

A autarquia garante ainda estar a “trabalhar em proximidade para a resolução da ocorrência” com aquelas entidades e espera “repor, assim que for possível, as normais condições de funcionamento”.

A autarquia lamenta ainda os transtornos causados aos munícipes.