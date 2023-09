Ajudar Marrocos: peluches, sorrisos e mais do que Hugo Lima esperava

A 19 de setembro, Hugo Lima viajou para Marrocos com um objetivo: ajudar as vítimas do terramoto que abalou o país no dia 9 de setembro. Partiu para montanhas da região do Alto Atlas, rumo às aldeias mais isoladas, mas não ia sozinho – ia acompanhado por tendas, sacos de cama e outros bens que proporcionam abrigo e conforto. Tudo graças à petição online que abriu no dia 16 de setembro.

Petição essa que, em pouco mais de 48 horas, contou com a doação de mais de 150 pessoas. Esta quarta-feira, já contava com mais de 300 contribuições e 11 500 euros. O fotógrafo partilha que o resultado foi muito mais do que esperava e que deu, por isso, para comprar muito mais do que tinha planeado inicialmente.

Ajuda que move montanhas subiu a montanha

À Renascença, Hugo Lima afirma que conseguiu chegar onde queria. Comprou os artigos em Portugal, pois em Marrocos encontravam-se esgotados.

Hugo Lima baseou-se nos seus contactos com amigos e associações marroquinas, e também na sua experiência em voluntariado, para saber o que era necessário.

Toda esta triagem levou a que os seus planos mudassem várias vezes. Por exemplo, foi através destes contactos que soube que alimentos não faltavam, mas sim bens que proporcionavam abrigo e proteção. Foi por isso que deu prioridade à compra de tendas e sacos de cama.