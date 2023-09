Quatro feridos com queimaduras em acidente em fábrica na Figueira da Foz

Quatro pessoas sofreram queimaduras, duas das quais estão em estado grave, num acidente provocado pelo contacto com substâncias químicas, ocorrido esta terça-feira à tarde na fábrica da Navigator, na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, disse fonte dos bombeiros.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, o alerta para o acidente de trabalho, cujas causas não foram reveladas, foi dado às 17h48.

No local, no socorro às vítimas, encontravam-se, cerca das 18h25 de hoje, um total de 26 operacionais, apoiados por 10 viaturas, dos bombeiros Sapadores e Voluntários da Figueira da Foz, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Cruz Vermelha Portuguesa.

A caminho da fábrica, localizada no sul do concelho da Figueira da Foz, está ainda um helicóptero do INEM, para retirar e transportar ao hospital os feridos mais graves.