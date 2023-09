Quase metade dos portugueses com problemas no acesso à saúde em 2019

Quase metade dos portugueses não teve acesso a cuidados de saúde pelo menos uma vez em 2019, superando a média europeia, de acordo com um relatório divulgado, esta terça-feira.

"Em 2019, cerca de 40% dos portugueses com necessidades de saúde tiveram pelo menos uma situação em que não conseguiram aceder aos cuidados de saúde, valor substancialmente superior à média de 26% europeia", lê-se no documento.

O relatório "Acesso a cuidados de saúde: a medição das necessidades não satisfeitas", que é impulsionado pela Iniciativa para a Equidade Social, uma parceria entre a Fundação "la Caixa", o BPI e a Nova SBE, mostra que a situação "coloca Portugal numa situação desfavorável face aos restantes dos países europeus".

Segundo a análise, a falta de acesso aos cuidados de saúde em Portugal é "maioritariamente associada a razões de ordem financeira (25,6%), sendo particularmente problemática no acesso aos cuidados de saúde oral (29%) e saúde mental (28%)", ultrapassando a média europeia de 13%.

Sobre a saúde mental, estima-se que 3,7% da população europeia não tenha visto as suas necessidades satisfeitas, enquanto Portugal assinalou 27,8%, um valor substancialmente superior.

Em relação à saúde oral, as necessidades não satisfeitas a nível europeu encontram-se nos 11%, sendo que Portugal registou, mais uma vez, um valor mais alto, fixando-se nos 29%.

Os autores do estudo, os investigadores Eduardo Costa e Pedro Pita Barros, indicam também que as variáveis de acesso a cuidados médicos (13%) e a aquisição de medicamentos prescritos (7%) são menos relevantes, mas, ainda assim, superiores às médias europeias (5,5% e 4,2%, respetivamente).

"Adicionalmente, cerca de 30% das pessoas não acederam a cuidados de saúde devido ao tempo de espera (acima da média europeia de 19%). Quando analisado o total da população (e não apenas o conjunto das pessoas com necessidades de saúde) verifica-se que cerca de 6% da população portuguesa reportou necessidades não satisfeitas no acesso a cuidados médicos", prosseguem.

No que diz respeito à aquisição de medicamentos, verificou-se que 29% da população opta por reduzir a sua fatura através da escolha de genéricos.

Os investigadores recordam ainda que os custos das consultas (4%), dos transportes (4%) e o receio de perder um dia de salário (5%) foram destacados pelos inquiridos como barreiras no acesso a cuidados de saúde.

"De entre as barreiras (não financeiras) no acesso a cuidados de saúde é de destacar que 9% da população portuguesa teve consultas ou exames cancelados e cerca de 6% optou por não ir a uma consulta ou a um exame por receio de contágio com a covid-19", acrescentam.