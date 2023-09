Lisboa adjudica construção de unidade de saúde no Parque das Nações por 6,3 milhões de euros

A Câmara de Lisboa aprovou, esta terça-feira, a adjudicação da obra de construção da Unidade de Saúde Familiar do Parque das Nações, prevendo um investimento municipal de 6,3 milhões de euros, que deverá ser concretizado num prazo de 540 dias.

Fonte oficial do gabinete do presidente da Câmara de Lisboa disse à agência Lusa que a proposta para adjudicação da obra de construção da Unidade de Saúde Familiar do Parque das Nações foi aprovada com os votos a favor da coligação Novos Tempos (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), PS, PCP e Livre, e a abstenção dos vereadores dos Cidadãos por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre) e BE.

Neste âmbito, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), afirmou que a saúde é "um setor prioritário", pelo que, desde o início do seu mandato, que começou em 18 de outubro de 2021, o investimento nesta área foi um compromisso que assumiu perante os lisboetas.

"É para eles [os lisboetas], e para responder às suas necessidades concretas, que tenho estado a construir, numa lógica de proximidade com as pessoas, um estado social local", defendeu o autarca do PSD.

Em comunicado, Carlos Moedas indiciou ainda que o investimento que está a ser realizado na freguesia do Parque das Nações, presidida por Carlos Ardisson (CDS-PP), "vai suprir a lacuna que existe na prestação de cuidados de saúde primários à população, que não dispõe hoje de uma unidade de saúde familiar no seu território".

"Os habitantes desta freguesia vão beneficiar de uma melhoria significativa das condições de acesso à Saúde, respondendo àquela que era uma longa e justa reivindicação da comunidade", acrescentou o presidente da câmara.