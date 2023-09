Ligação Barreiro-Terreiro do Paço interrompida na quarta-feira devido a plenário

A ligação fluvial Barreiro-Terreiro do Paço, em Lisboa, vai ser interrompida na quarta-feira à tarde devido a um plenário de trabalhadores da Soflusa.



O transporte de barco entre o Barreiro e o Terreiro do Paço vai estar parado entre as 13h00 e as 16h40, indica a empresa, em comunicado divulgado no site oficial.

No sentido Barreiro-Terreiro do Paço o último barco antes do plenário arranca às 12h55 e o seguinte às 16h15.

Na ligação Terreiro do Paço-Barreiro, o último barco antes do plenário arranca às 13h25 e o seguinte às 16h40.

A Soflusa pede compreensão aos utentes devido aos incómodos que possam ser causados pela interrupção da ligação de barco entre as duas margens do Tejo.