Gripe e Covid-19. Primeiras 400 mil vacinas começam a chegar às farmácias

A distribuição das vacinas terá em conta “a distribuição por concelhos da população com mais de 60 anos e a capacidade que as farmácias reportaram de vacinar”, sublinha.

“Vamos receber as vacinas a partir de amanhã [quarta-feira]. Vamos ter quase 200 mil vacinas para a gripe e um pouco mais de Covid-19 nos próximos dias. Depois irão chegando mais vacinas ao longo das próximas semanas, mas vão haver vacinas para todos os portugueses ilegíveis de acordo com a norma da DGS”, explica Ema Paulino.

As primeiras vacinas para a gripe sazonal e para a Covid-19 começam a chegar esta quarta-feira às farmácias portuguesas, avança à Renascença Ema Paulino, a presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF). A campanha de vacinação arranca na sexta-feira.

“As próprias farmácias todas as semanas vão fazendo requisições e, dentro dos máximo estabelecidos para o concelho, as farmácias vão poder ir requisitando as vacinas necessárias para os agendamentos que forem tendo”, indica Ema Paulino.

Em declarações à Renascença, a presidente da Associação Nacional de Farmácias adianta que há mais de cinco mil farmacêuticos com competência para ministrar vacinas. Mais de 2.400 estão inscritas na campanha de vacinação contra a gripe sazonal e a Covid-19.

“A Ordem dos Farmacêuticos promoveu recentemente uma formação para todos esses farmacêuticos, com atualizações relativamente às duas vacinas, principalmente em relação à vacina Covid que é aquela que tem tido mais evoluções”, refere Ema Paulino.

As farmácias vão receber 2,5 euros por cada vacina dada a maiores de 60 anos, de acordo com a portaria publicada esta terça-feira em Diário da República.