Dia Nacional do Farmacêutico assinalado esta terça-feira

O Dia Nacional do Farmacêutico é assinalado esta terça-feira pela ordem profissional com preocupações quanto aos que trabalham no SNS e a três dias do início da campanha de vacinação contra a gripe e a covid-19 para a qual milhares de farmacêuticos estão a receber formação.

A Ordem dos Farmacêuticos lembra em comunicado que os profissionais que trabalham no Serviço Nacional de Saúde (SNS) enfrentam "períodos conturbados relacionados com o desinvestimento" nos serviços farmacêuticos hospitalares e no acesso à carreira farmacêutica no SNS.

Quanto à campanha de vacinação que se inicia dia 29, referem que cerca de seis mil profissionais poderão administrar as vacinas nas 2.300 farmácias do país.

O dia do farmacêutico será assinalado no Porto com uma sessão em que estarão presentes o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo.