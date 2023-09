Detidas duas mulheres suspeitas de tiroteio em Évora

A PSP deteve esta terça-feira duas mulheres suspeitas da autoria de disparos com arma de fogo na via pública, em Évora, apreendendo-lhes duas pistolas, revelou à agência Lusa fonte policial.

A fonte do Comando Distrital de Évora da PSP indicou que as duas mulheres, cujas idades não soube precisar, foram detidas por posse ilegal de armas de fogo e são suspeitas de terem participado num tiroteio ocorrido esta manhã.

Segundo a mesma fonte, a troca de tiros ocorreu, por volta das 10h00, numa rua do bairro Garcia de Resende, na União das Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde, na sequência de uma desavença entre famílias.

Um rapaz menor de idade sofreu escoriações numa perna, suspeitando-se que tenha sido atingido por estilhaços dos projéteis de arma de fogo, adiantou.

As suspeitas colocaram-se em fuga, mas foram intercetados pela polícia, referiu a fonte da PSP, acrescentando que, além da detenção das duas mulheres, foram também apreendidas duas pistolas.

A investigação relacionada com os disparos na via pública passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).

Num comunicado enviado à Lusa, a PSP de Évora precisou que, esta manhã, duas pessoas de um grupo que tinha chegado em três viaturas à Praça Heróis do Ultramar efetuaram "pelo menos quatro disparos" de armas de fogo e colocaram-se em fuga.

"O local foi vedado pelo efetivo policial que se deslocou para esse local por forma a garantir a preservação dos vestígios, tendo-se deslocado igualmente a estrutura de investigação criminal para que fossem feitas as diligências", salientou.

Tendo em conta a natureza do ilícito, assinalou a Polícia no comunicado, a PSP deu conhecimento do caso à PJ, que tomou conta da ocorrência relacionada com os disparos de arma de fogo.

Mais tarde, às 11:30, face a nova ocorrência na Estrada Nacional 114, junto a Évora, a Polícia acionou vários meios para o local e, aí, conseguiu intercetar vários homens e mulheres.

"Das revistas, resultou a apreensão de duas armas de fogo de calibre 6,35 mm [milímetros] e respetivos carregadores com munições", disse.

Foram ainda apreendidos, de forma cautelar, cerca de 14 mil euros em várias notas e moedas e objetos em ouro, nomeadamente dois fios, duas argolas, cinco pulseiras e cinco anéis.

A PSP deteve duas mulheres, tendo sido comunicado ao Ministério Público de Évora.