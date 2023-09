Projeto experimental encaminhou mais de 8.500 utentes para centros de saúde e aliviou urgências

Um projeto experimental na zona de Póvoa de Varzim e Vila do Conde já encaminhou mais de 8.500 utentes para consultas nos centros de saúde.

A iniciativa "Ligue SNS24, Salve Vidas" arrancou em maio, para reduzir a afluência às urgências hospitalares, e o balanço feito pela diretora do Agrupamento de Centros de Saúde (Aces) Póvoa de Varzim/Vila do Conde é muito positivo. No âmbito deste projeto, o acesso aos cuidados de saúde é feito pela linha de saúde. É ao telefone que os utentes são triados e encaminhados para o tipo de cuidados que necessitam, e não desligam até ter consulta marcada no médico de família, se for caso disso. “Desde 24 de maio até 18 de setembro, o SNS24 fez 23.968 triagens: 26% dos utentes foram encaminhados para o serviço de urgência. Dos restantes, 12.151 foram considerados elegíveis para este projeto: 8.555 tiveram consultas marcada para o médico de família para próprio dia ou para o dia seguinte, em função da necessidade” diz à Renascença a diretora-executiva do Aces Póvoa de Varzim/Vila do Conde. “É uma taxa de sucesso de 70%”, sublinha Judite Neves, que adianta que os restantes foram posteriormente contactados para agendar consulta.

Durante a noite, por exemplo, não há serviços administrativos, mas o utente fica referenciado e no dia seguinte é contactado pela Unidade de Saúde Familiar (USF). Para a responsável, há claras vantagens para doentes e profissionais: “Os utentes podem ficar em casa e chegar só à hora marcada e os profissionais veem a sua agenda muito mais bem organizada com as consultas previamente agendadas e distribuídas ao longo do dia”. “Na prática não temos mais consultas diárias abertas do que tínhamos antes. Tivemos, foi, que alocar essas vagas a sistemas diferentes para maior conforto dos doentes”, explica Judite Neves. O resultado, garante, é que as marcações presenciais foram caindo e não há tanta afluência em simultâneo.