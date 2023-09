Marcação de consultas através do SNS24. “Deixa de entupir os hospitais”

Mais rápido e prático. Os utentes da Unidade de Saúde Familiar (USF) do Mar na Povoa de Varzim são unânimes quanto à possibilidade de marcação de consultas através do SNS24.

Helena Amorim foi uma das utentes que já recorreu ao projeto-piloto, a funcionar há quatro meses.

“Foi o que me aconteceu, ainda há pouco, com o meu pai”, conta Helena, garantindo que o sistema funcionou. “Resultou, sem dúvida. E deixa de entupir os hospitais. Muitas pessoas nem precisam de ir [às urgências]. É uma maneira de desviar as pessoas."

Andreia ainda não teve a experiência, mas já foi informada da alternativa. “A enfermeira já me informou sobre a opção. Na altura, explicou-me que sempre que precisasse de marcar consultar para o fazer online que é mais pratico”, conta a jovem.

Através do site ou por ligação telefónica, a ideia é que o utente contacte SNS24 se precisar de ser observado pelo médico. A garantia é que tenha uma consulta até ao dia seguinte.

São pormenores do projeto do SNS que Conceição já conhece. Apesar que ainda não ter recorrido, aplaude a ideia, desde logo, para “não estar a entupir os hospitais nas urgências”. Até, porque, acrescenta, “o centro de saúde também está aberto ao fim de semana”.

A opinião é partilhada por Marta Cardoso. “Acho que sim, para não ir sempre para as urgências”, explicou a utente da USF do Mar que garante que da próxima vez que precisar de uma reposta de saúde “vou ligar para a SNS 24”.

“Ligue antes, Salve vidas” dá o nome ao projeto piloto, que desde maio, permite aos utentes da Povoa de Varzim e Vila do Conde recorrerem ao SNS 24 sempre que precisarem de uma consulta no médico de família.