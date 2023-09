​Mais de 2% dos portugueses pertencem a seitas. É o dobro do registo nos países europeus

O autor exemplifica a presença destes grupos e das atividades com a chegada e a expansão da Igreja Universal do Reino de Deus a partir da década de 1980 e também, mais recentemente, o caso da morte e enterro de um bebé no autodesignado "Reino do Pineal".

Segundo Luis Santamaría del Río, embora “muitos afirmem que as seitas são um fenómeno de outros tempos”, a verdade é que “as seitas continuam a existir”.

Num panorama geral, o autor apresenta dados de várias investigações, que estima que nos países ocidentais cerca de 1% da população pertence a seitas. No entanto, no caso português, de acordo com as estatísticas fornecidas pelos próprios grupos religiosos, existem 51.334 Testemunhas de Jeová, 46.849 Mórmons e 11.054 Adventistas do Sétimo Dia. Somando-se os membros da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja Maná e ainda outros grupos orientais, esotéricos, New Age, entre outros, o autor diz afirmar “com segurança que mais de 2% dos portugueses pertencem a uma seita”.

Também este ano foi conhecido o escândalo de uma seita no Quénia, que praticava o jejum extremo e que provocou a morte de mais de 400 pessoas.