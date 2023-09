Incêndio que atingiu Pavilhões do Parque D. Carlos I está extinto

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira à tarde nos Pavilhões do Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha, está extinto.

O alerta de fogo foi dado às 16h41, indica a Proteção Civil, e estiveram no local mais de 43 operacionais, apoiados por 14 viaturas.

À Renascença, o autarca das Caldas da Rainha, Vítor Marques, indicou que os bombeiros "evitaram o pior". "Numa das alas, onde ardeu o sótão, o telhado ruiu mas o fogo ficou circunscrito àquele piso e não passou para os pisos abaixo nem para as outras alas", disse, indicando que não foram ainda determinadas as causas do fogo.

Os Pavilhões do Parque D. Carlos I, datados do século XIX, encontram-se desativados.