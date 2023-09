Explosão em hotel do Algarve faz dois feridos graves

Uma explosão num hotel de Lagos, no Algarve, provocou esta segunda-feira dois feridos graves e um ligeiro, confirmou a Renascença junto de fonte dos bombeiros.

Os feridos graves são dois turistas alemães, de 82 e 79 anos de idade, que sofreram queimaduras, inclusivamente nas vias respiratórias.

O ferido ligeiro tem 46 anos e nacionalidade portuguesa, adianta o comandante Márcio Regino, dos Bombeiros de Lagos.



O acidente aconteceu pelas 19h00, no Hotel Vila Galé, em Lagos.

Os feridos vão ser transportados para o Hospital de Portimão.

Na origem do acidente esteve a explosão de um queimador do álcool do buffet do restaurante do hotel.

A GNR de Lagos conta da ocorrência.