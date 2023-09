Duas grávidas enviadas para hospitais privados no fim de semana

Apenas duas grávidas foram transferidas para hospitais privados na região de Lisboa este fim de semana. Num esclarecimento à Renascença, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) sublinha o nascimento de mais de 140 bebés nos hospitais do SNS nos dias 23 e 24 de setembro.

No sábado, o serviço de urgência obstétrica do Hospital de São Francisco Xavier esteve sem receber grávidas durante mais de 12 horas, por falta de camas de internamento. A Maternidade Alfredo da Costa também ficou com a capacidade lotada no domingo.

Ao mesmo tempo, as urgências de obstetrícia dos hospitais Beatriz Ângelo, em Loures, e Garcia de Orta, em Almada, também estavam fechadas - mas de forma programada, devido ao plano "Nascer em Segurança". A maternidade do Hospital de Santa Maria está fechada para obras.

De acordo com a Direção Executiva do SNS, "durante os dias 23 e 24 de setembro, apenas foram referenciadas 2 grávidas para hospitais privados". Isto num universo de mais de 140 nascimentos, acrescenta.

A Direção Executiva declara ainda que, "num esforço em rede, os vários blocos de parto, sob coordenação funcional do INEM, responderam às necessidades que foram elevadas e complexas, mantendo resposta de proximidade, com enorme qualidade e segurança".