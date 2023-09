Dois sismos de 4.4 e 4.1 abalam Açores em três minutos

Dois sismos de magnitude 4.4 e 4.1 na escala de Richter abalaram esta segunda-feira os Açores, no espaço de três minutos.

Segundo os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os dois abalos foram registados na região da Serra de Santa Bárbara, no concelho de Angra do Heroísmo, extremo oeste da ilha Terceira, no Grupo Central do arquipélago.

O IPMA ainda não disponibilizou dados sobre a profundidade a que os sismos ocorreram.

[em atualização]