Doentes com cancro do pulmão perdem, em média, 10 anos de vida ativa. O número é avançado à Renascença pelo presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão, nesta segunda-feira em que se assinala o Dia Mundial do Pulmão.

José Alves admite que os portugueses estarão a "perder cerca de 50 mil anos" de vida ativa, por causa do cancro do pulmão, considerando que, todos os anos, são diagnosticados entre 4 mil e 5 mil novos casos.

"A perda de anos ativos é enorme. Essa perda de deixar de ter uma capacidade de uma força de trabalho que é rentável é muito maior do que o custo com o tratamento do cancro do pulmão. Os portugueses perdem muitos anos de vida, à volta de 10 por cancro. A 5.000 cancros, são 50.000 anos de vida ativa por ano", diz.

Comparando os números da mortalidade entre homens e mulheres - até 2021 - o presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão mostra-se preocupado por causa do aumento muito significativo das mortes na população feminina.

"Em relação ao masculino, mantém-se completamente estável - 3.455 em 2013 e 3.502 em 2020. Enquanto isso, no mesmo período, as mulheres sobem de 872 mortes para 1.151. É um aumento de 32%", adianta.

José Alves justifica o dado com o elevado consumo de tabaco. "As mulheres começaram a fumar mais do que os homens há duas ou três décadas. Quando é que vamos ter a correção destes números? Duas ou três décadas depois de elas deixarem de fumar".