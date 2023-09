Comissão parlamentar de Defesa Nacional visita Madeira

A comissão parlamentar de Defesa Nacional visita entre esta segunda e terça-feira a região autónoma da Madeira, com o objetivo de conhecer as "principais unidades militares" da ilha e estando prevista uma deslocação às Ilhas Desertas.

Esta visita de trabalho acontece um dia depois de se terem realizado as eleições legislativas regionais na Madeira e, segundo uma nota divulgada pelo parlamento, tem como "propósito visitar as principais unidades militares" da região.

De acordo com o programa, os deputados iniciam a visita às 09h00, com um 'briefing' sobre "as Forças Armadas na Região Autónoma da Madeira - o Comando Operacional da Madeira". Pouco depois, às 11h00, deslocam-se até à Zona Militar da ilha.

Depois, às 15h00, os deputados vão visitar a Estação Radar n.º4 da Força Aérea, antes de fazerem um voo numa aeronave C-295.

Na terça-feira de manhã, está prevista uma deslocação até às Ilhas Desertas a bordo dos navios da Marinha Orion e Hidra.

À tarde, os deputados vão apresentar cumprimentos ao Representantes da República Portuguesa para a Região Autónoma da Madeira, ao presidente do Governo Regional e ao presidente da Assembleia Legislativa madeirense.