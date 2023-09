Alunos e professores com computadores bloqueados e sem acesso à internet

Os computadores entregues a alunos e professores no âmbito da escola digital estão a ficar gradualmente bloqueados, por causa do hardware de segurança, revelou, esta segunda-feira, a Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI).

Mas este não é o único problema, há também kits digitais que estão a deixar de ter acesso à internet, denuncia, à Renascença, a presidente da ANPRI.

Fernanda Ledesma explica que o problema surge quando se faz a autenticação ao ligar o equipamento.

É suposto "gerar um código para desbloqueio. Neste momento ele está a dar a mensagem que o dispositivo encontra se com a licença de segurança do hardware expirado", esclarece.

De acordo com a presidente da associação, os alunos que mudaram de ciclo serão os mais afetados pelo cancelamento da licença de segurança do hardware.



O ministério da Educação, em resposta à Renascença, garante que "já desenvolveu as diligências necessárias para que sejam resolvidas com a maior brevidade as situações relacionadas com licenças e conectividade, cujo concurso público internacional está a decorrer".

Os casos vão surgindo de forma gradual, conforme vão passando 30 dias desde a ultima autenticação, segundo a presidente da ANPRI.

"Este problema atinge todos os computadores que foram entregues no âmbito do Kit Escola Digital", confirma Fernanda Ledesma.