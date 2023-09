Zero diz que Portugal tem "um caminho longo a percorrer" na sustentabilidade

A associação ambientalista Zero considerou este domingo que Portugal "ainda tem um longo caminho a percorrer" no que toca à sustentabilidade, sublinhando que são necessárias ações estruturais e mudanças na distribuição do rendimento e de integração dos custos ambientais. O apelo da Zero surge na véspera do Dia Nacional da Sustentabilidade, que se comemora, pela primeira vez, em Portugal, considerando que "há pouco de sustentabilidade a celebrar num país que requer três planetas para alimentar a sua pegada ecológica anual". "O que os dados nos indicam é que fazer mais do mesmo, ou intensificar algumas ações aqui e ali não será suficiente para que Portugal possa ser considerado sustentável. São necessárias ações estruturais e mudanças em termos de distribuição do rendimento, de integração dos custos ambientais, de reflexão conjunta sobre as soluções necessárias para que a sustentabilidade se torne uma realidade", defende a Zero, em comunicado enviado à agência Lusa. A associação ambientalista admite que muitas das alterações que reivindica "terão implicações em poderes instalados e serão contrárias aos interesses de lóbis, que muito têm beneficiado com o atual insustentável modelo de produção e consumo".

No sentido de melhorar a sustentabilidade ambiental de Portugal, a Zero aponta algumas medidas, como a aposta numa agricultura promotora da soberania alimentar, o aproveitamento do potencial de redução de deslocações e viagens, e investir de forma decisiva na criação de infraestrutura que permita uma muito mais significativa utilização de modos suaves de transporte.

Além disso, esta associação entende que se deve regulamentar para que os produtos colocados no mercado sejam sustentáveis, assim com como promover uma nova abordagem económica, apostando na economia do bem-estar. A Zero apela ainda a que se reduza a presença de proteína animal na alimentação, que as pessoas se movimentem de forma sustentável, e que se consuma de forma mais circular e consciente, para que se mude o paradigma do "usar e deitar fora".