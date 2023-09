Suspeito de homicídio em Pedrógão Grande entrega-se à GNR

Um homem de 32 anos entregou-se este domingo à GNR depois de, supostamente, ter assassinado um homem no concelho de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR.

Segundo a mesma fonte, o suspeito de ter matado um homem com uma arma branca entregou-se no posto da GNR do município vizinho de Figueiró dos Vinhos cerca das 06h30.

O crime, que passou para a alçada da Polícia Judiciária, terá acontecido num pinhal da freguesia da Graça, no concelho de Pedrógão Grande, na madrugada deste domingo.