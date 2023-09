Algarve. Proibida entrada e saída de canoas e pranchas em seis praias de Lagoa

A capitania do porto de Portimão decidiu proibir a entrada e saída de canoas, caiaques e pranchas em seis praias do concelho de Lagoa próximas da gruta de Benagil, um dos pontos turísticos mais procurados do Algarve.

A medida, que entrou em vigor em 10 de setembro, visa "salvaguardar a vida humana no mar, a prestação de socorro e a manutenção da segurança" das embarcações e pessoas e que visitam aquela gruta, lê-se num edital datado de 09 de setembro.

O documento, publicado na página de Internet da Autoridade Marítima Nacional e assinado pelo capitão do porto de Portimão, Eduardo Godinho, refere que a medida abrange as praias de Vale Centeanes, Carvalho, Benagil, Marinha, Barranquinho e Albandeira, todas em Lagoa, no distrito de Faro.

Segundo o edital, a medida - que exclui a proibição em caso de socorro e emergência -, manter-se-á em vigor "até que sejam criados mecanismos que permitam controlar o fluxo destas embarcações na coluna de água contígua a essas praias", estando os incumpridores sujeitos a coimas.