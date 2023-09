Homem de 30 anos detido por "fortes indícios" de violar duas mulheres em Lisboa

Um homem de 30 anos foi detido por "fortes indícios" de ter violado duas mulheres em Lisboa, num dos casos sob ameaça de arma branca, anunciou este sábado a Polícia Judiciária.

As vítimas, com 21 e 22 anos, foram atraídas através de um esquema fraudulento nas redes sociais, em que o detido se apresentava como alguém que oferecia emprego ou que tinha um quarto para arrendar, precisou a PJ, em comunicado. .

"Os últimos factos criminosos ocorreram no passado domingo, após o autor ter conseguido marcar encontro com a vítima, através de um esquema insidioso", lê-se no comunicado. .

Ao encontrarem-se na via pública, "de imediato o agressor a ameaçou com uma arma branca e a levou para uma zona arborizada, longe de áreas edificadas, para ali a submeter a sevícias sexuais", precisou a mesma fonte.

Os elementos de prova, entretanto reunidos, permitiram fazer a conexão deste caso com outra situação de violação, ocorrida em meados de agosto, em que o autor conseguiu chegar à vítima através de esquema fraudulento semelhante, também através de rede social e fazendo-se passar por uma pessoa que tinha um quarto para arrendar.

"Para o desenvolvimento da investigação foi fundamental a intervenção pericial do Laboratório de Polícia Científica da PJ, designadamente na recolha, análise, comparação e identificação célere, dos vestígios biológicos", destacou a PJ.

O detido, já referenciado pela polícia, foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, tendo ficado em prisão preventiva. .