Visitas à Torre dos Clérigos vão contribuir para obras no Coliseu do Porto

A Irmandade dos Clérigos convida turistas, portuenses e amigos do Coliseu do Portoa subirem o miradouro a 75 de metros de altura. O resultado da bilheteira dos visitantes no fim-de-semana vai reverter para a reconstrução do telhado do Coliseu.

Desde 1995 detido pela associação privada sem fins lucrativos Associação dos Amigos do Coliseu, a maior sala de espetáculos da cidade do Porto encontra-se, oito décadas após a sua inauguração, em processo de requalificação das coberturas, fachadas e torre.

A Irmandade dos Clérigos, enquanto gestora de um conjunto arquitetónico classificado há mais de um século como Monumento Nacional, criou a ação "Torre Solidária" para que possa partilhar ativamente com a sociedade os benefícios que recebe através dos seus visitantes.

Desde 2014 já doou mais de quatro milhões de euros em apoios para a aquisição de equipamentos hospitalares, bolsas universitárias, apoios para mitigar catástrofes, apoios à investigação na área da saúde, apoios aos bombeiros, entre outras várias instituições”, diz o presidente da Irmandade dos Clérigos, padre Manuel Fernando.

“Deixamos o desafio aos turistas, mas também aos portuenses, para que (re)visitem a Torre e descubram, ou recordem, a vista do melhor miradouro da cidade”, acrescenta.