Trabalhadores dos bares da CP voltam à greve

Os trabalhadores dos bares dos comboios de longo curso da CP -- Comboios de Portugal voltam, esta sexta-feira, à greve, reclamando a regularização das remunerações pela nova concessionária, a NewRail, e têm concentração marcada na estação de Santa Apolónia, em Lisboa.

Desde junho que os trabalhadores pela regularização do pagamento da retribuição mensal por parte da concessionária NewRail, mas a situação "não está ainda completamente resolvida", considerando que "uma das questões mais urgentes destes trabalhadores é que, em relação aos créditos dos salários que a estavam em atraso, esta empresa ainda não fez o que deveria em termos de Segurança Social", disse o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul.

Os trabalhadores também exigem que a empresa concessionária aplique e cumpra o Acordo de Empresa (AE) em vigor, destacando que "a aplicação do AE é da maior importância para a vida profissional dos trabalhadores, como exemplo, o direito a ter alimentação em espécie em viagem, porque de outra forma não têm como alimentarem-se, cumprindo horários e as obrigações profissionais no local de trabalho, entre outros".

A CP - Comboios de Portugal anunciou em maio que o novo operador dos bares dos comboios de longo curso já tinha regularizado os salários dos trabalhadores, tendo o serviço sido retomado nessa altura, depois de um longo impasse