Professores marcham em Lisboa. “Vou fazer 39 anos e não consigo sair de casa dos meus pais"

O representante do Stop comentou também um eventual desagrado dos pais com a existência de novas greves dos professores no arranque do ano letivo.

Pestana sublinhou que o que está em causa no protesto dos professores é a continuidade da escola pública: "Estamos na luta por melhores condições dentro das escolas e para que as pessoas entendam que profissionais da educação roubados, desconsiderados e desmotivados , por muito esforço que façam, não podem dar o melhor às nossas crianças, o que elas precisam e merecem".

À hora marcada, pelas 14h00, perto de duas centenas de professores e não docentes já se concentravam na rua Possidónio da Silva, junto à Presidência do Conselho de Ministros, quando chegou também o coordenador do Stop, André Pestana.

Pouco a pouco, foram juntando-se mais profissionais naquela que é a primeira manifestação de profissionais das escolas no ano letivo 2023/2024 e que encerra uma semana de greve convocada pelo Stop.

O percurso da marcha não foi escolhido ao acaso, explicou André Pestana. Por um lado, começando na presidência do Conselho de Ministros porque, segundo André Pestana, o ministro da Educação demonstrou não ter capacidade para responder às reivindicações e, por outro lado, terminando na Assembleia da República "onde também são aprovadas muitas leis".

"Não consigo sair de casa dos meus pais"

Cerca das 14h30 a mancha de manifestantes iniciou o percurso a rumo à Assembleia da República, ao som de apitos, tambores e palavras de ordem como "Não paramos" ou "Está na hora, está na hora de o ministro ir embora".

Georgina Espírito Santo veio de Espinho para participar. Todos os anos fica colocada numa nova escola, o que a obriga a “conhecer novas realidades, novos alunos, novos colegas. É uma ansiedade”, diz a docente à Renascença.

“Vou fazer 39 anos e não consigo sair de casa dos meus pais . É a minha triste realidade e a de muitos professores que deixam os filhos em casa. Isto não é vida para ninguém”, contou.

Outra professora, Dulce Salgueiro, descreve à Renascença os impactos da não contabilização do tempo de serviço: “Estou no oitavo escalão com 36 anos [de serviço]. Já deveria estar no décimo. Vou-me reformar com uma pensão mais baixa do que aquilo que deveria e muitos dos meus colegas nem sequer a isso vão ter direito, já que nem a metade da carreira vão chegar, não é?”

Depois de um ano letivo muito marcado por greves e protestos, os professores e não docentes prometem dar continuidade à contestação até que o Ministério da Educação aceite as reivindicações dos trabalhadores, sobretudo a recuperação do tempo de serviço congelado: seis anos, seis meses e 23 dias.