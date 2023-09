Professores e trabalhadores não docentes terminam semana de greve com "manif"

Professores e trabalhadores não docentes terminam uma semana de greve nas escolas com uma manifestação em Lisboa, numa marcha desde a Presidência do Conselho de Ministros até à Assembleia da República.

O protesto, convocado pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop), pretende "assinalar a degradação das condições na escola pública" e reafirmar a luta dos docentes e não docentes.

A manifestação assinala o fim de uma semana de greve pela recuperação do tempo de serviços e contra o que o sindicato diz serem várias injustiças no setor.

Foi a primeira greve com impacto nas atividades do ano letivo 2023/2024, em que os profissionais prometem manter a contestação do ano passado até verem as suas reivindicações respondidas.