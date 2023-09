Presidente da República reúne-se com portugueses de New Jersey

O Presidente da República reúne-se, esta sexta-feira, com a comunidade emigrante portuguesa do estado de New Jersey, no quinto e último dia de uma visita aos Estados Unidos da América para participar na 78.ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

Marcelo Rebelo de Sousa estará com emigrantes portugueses e lusodescendentes em duas cidades do estado norte-americano de New Jersey, Elizabeth e Newark, antes de viajar de regresso a Portugal, esta sexta-feira à noite, com chegada no sábado de manhã.

O chefe de Estado já se encontrou com a comunidade portuguesa em Newark em 2016 e em 2021, ocasião em que condecorou o centenário Sport Club Português.

Esta sexta-feira, o programa do Presidente da República inclui também uma passagem por um café em Manhattan, Nova Iorque, de um empresário luso-americano que vende pasteis de nata.

A visita oficial de cinco dias

Marcelo Rebelo de Sousa chegou no domingo à noite aos Estados Unidos da América, para participar no debate geral anual entre chefes de Estado e de Governo dos 193 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU).

No seu discurso, na terça-feira, deixou um apelo aos líderes mundiais para que se passe das promessas à ação na reforma da ONU, em particular do seu Conselho de Segurança, e das instituições financeiras mundiais, e defendeu que a luta da Ucrânia contra a invasão russa é inseparável do respeito pela Carta das Nações Unidas.

Durante esta semana, o chefe de Estado reuniu-se com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e interveio em cimeiras sobre o desenvolvimento sustentável e o clima e num debate aberto do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia.

O Presidente da República viajou para os Estados Unidos da América vindo do Canadá, onde realizou uma visita oficial de cinco dias dedicada às comunidades portuguesas neste país, ficando, no total, dez dias fora de Portugal.

Na quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se com a comunidade emigrante portuguesa do estado de Nova Iorque, em Tarrytown.

Em Nova Iorque, tanto o Presidente da República como o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, tiveram reuniões bilaterais para, entre outros objetivos, promover a candidatura de Portugal a um lugar de membro não-permanente no Conselho de Segurança da ONU no biénio 2027-2028.