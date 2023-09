“O STOP nunca teve silêncio. Esta é uma casa com música”.

Músico, compositor e professor, Marco Veiga é um dos resistentes que permanece no centro comercial STOP, no Porto a poucos dias do fim do prazo dado para desocupar o edifício. Encontramo-lo na sala arrendada que, há 15 anos, é a sua segunda casa e o seu ganha-pão.

“É o meu ganha-pão e, ao mesmo tempo, a minha paixão. A partir da aqui cortam-te as bases e não podes fazer o teu trabalho. Não temos culpa de não ter trabalhos mais convencionais”, aponta o portuense que reconhece não ter espaço alternativo para trabalhar.

Sobre o centro comercial, que funciona há vinte anos como espaço cultural, Marco descreve como “um lugar mágico e de paixões” dos vários artistas que ficam, agora, sem opção e aponta o dedo à autarquia portuense.

“Deveria ter já preparado salas para que as pessoas pudessem sair daqui e ir para outro lugar sem ficarem de mãos a abanar”, defende. “Nem toda a gente tem sítio para guardar o material”, lembra.