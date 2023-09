Jovem detida por crimes sexuais nos Açores

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma jovem com 18 anos, na Ilha Terceira, por diversos crimes de natureza sexual .

As alegadas vítimas são “ quatro adolescentes do género feminino, com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos”, diz um comunicado divulgado esta sexta-feira pela PJ.

A arguida fez diversas abordagens junto a uma escola, importunando as vítimas com “ propostas de teor sexual ” e pressionando-as “através de violência física e psicológica, para a prática de atos sexuais de relevo”.

Segundo o comunicado, existem “ fortes indícios da prática dos crimes de coação sexual agravada; ameaça agravada; coação agravada e importunação sexual”.

O mandado de detenção foi emitido pelo Ministério Público – DIAP da Comarca dos Açores.

A arguida já foi presente a um juiz que decidiu aplicar-lhe a medida de coação de prisão preventiva.