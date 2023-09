Jovem de 24 anos morre em despiste de mota em Cabeceiras de Basto

Um jovem de 24 anos morreu hoje na sequência de um despiste de mota em Cavez, concelho de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado pelas 20:30, para um despiste de um motociclo, referiu fonte do Comando Sub-regional do Ave.

No local estiveram elementos dos Bombeiros de Cabeceiras de Basto e do INEM.

O óbito do jovem de 24 anos foi declarado no local, acrescentou a mesma fonte.

A GNR também esteve no local e investiga as causas do acidente.