Fundação Eça de Queiroz suspende comemorações da trasladação do escritor

A Fundação Eça de Queiroz suspendeu o programa que iria decorrer este fim de semana em Baião para evocar o escritor, na expectativa da decisão do Supremo Tribunal Administrativo sobre a providência cautelar que visa impedir a trasladação.

Na terça-feira, a fundação tinha anunciado que iriam acontecer, durante este fim de semana, a entrega do Prémio Literário Fundação Eça de Queiroz, visitas de entrada gratuita à casa-museu, que inclui uma mostra de manuscritos e objetos pessoais do escritor, a gravação de um documentário e a presença solene do caixão em câmara-ardente na Casa de Tormes, no concelho de Baião, distrito do Porto.

No entanto, devido ao facto de ter sido apresentada por alguns descendentes, esta semana, junto do Supremo Tribunal Administrativo, uma providência cautelar que visa impedir a trasladação dos restos mortais de Eça de Queiroz de Baião para o Panteão Nacional, em Lisboa, cuja análise está em curso por aquele tribunal superior, o programa foi suspenso.

A trasladação de Eça de Queiroz para o Panteão Nacional está marcada para dia 27 de setembro, na sequência de uma resolução aprovada em plenário da Assembleia da República em janeiro de 2021, a partir de uma proposta da fundação.