Freiras detidas em Vila Viçosa por suspeitas de maus-tratos em lar juvenil

As três freiras que foram detidas este mês num lar juvenil em Vila Viçosa (Évora), para primeiro interrogatório judicial, encontram-se "fortemente indiciadas" pela prática de seis crimes de maus-tratos, revelou esta sexta-feira fonte do Ministério Público (MP).

Questionado pela agência Lusa sobre o caso, através de correio eletrónico, o MP -- Departamento de Investigação de Ação Penal (DIAP) de Évora, indica que a procuradora da República, na presença de um técnico de apoio social, inquiriu ainda "doze crianças", com idades compreendidas "entre os 5 e os 18 anos".

No dia 15, a Arquidiocese de Évora, através de um comunicado enviado à Lusa, sublinhava que estava a acompanhar com "atenção, prudência e cuidado" este caso, acrescentando que tinha tomado conhecimento de um processo a decorrer no MP por suspeitas de maus-tratos no Lar Juvenil Dona Amália Tenreiro Cordeiro Vinagre, em Vila Viçosa, instituição que acolhe e acompanha crianças e jovens em risco.

De acordo com o MP, no dia em que as 12 crianças foram inquiridas, e antes de as mesmas regressarem ao lar, foram emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito para apresentação das arguidas a primeiro interrogatório judicial, para efeitos de aplicação de medidas de coação adequadas ao afastamento dos "perigos de continuação da atividade criminosa e de perturbação do decurso do inquérito, que se verificavam".

Após presentes a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, foram aplicadas às três arguidas as medidas de coação de "obrigação de não permanecer" no lar juvenil ou em espaços escolares ou residenciais onde se encontrem menores de 18 anos em caráter permanente, independentemente do título de permanência, como lares infantojuvenis ou centros de acolhimento residenciais. .