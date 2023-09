"Esquadras Cidadão". Governo quer implementar novo projeto de esquadras móveis

O Governo quer implementar um novo projeto piloto de esquadras móveis da Polícia de Segurança Pública por todo o país.

Chama-se “Esquadras Cidadão” e deve estar em vigor até ao final deste ano.

Os locais onde vão estar as novas esquadras vão ser decididos pela Direção Nacional da PSP, em conjunto com as Câmaras Municipais e as Juntas de Freguesia.

Em Lisboa, já está em curso a criação de uma destas estruturas, no âmbito da reorganização do dispositivo policial na capital.



À Renascença, o ministro da Administração Interna diz que o objetivo é aproximar as forças de segurança da população.

"São locais que possam apoiar e servir os cidadãos de determinada tipologia de participações", refere.



José Luís Carneiro explica que as pessoas vão poder participar pequenos furtos nestas novas esquadras móveis, que devem ser em "locais onde as pessoas têm dificuldades para se deslocar" para as que já existem.