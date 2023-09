Atropelamento na A6. Eduardo Cabrita volta a tribunal daqui a um mês

O antigo ministro da Administração Interna vai voltar a tribunal no dia 18 de outubro. A informação é avançada à Renascença por fonte próximo do processo.

Cabrita vai ser ouvido no Tribunal da Telação de Évora, ainda em fase de instrução do caso do atropelamento mortal na A6. A audição do antigo governante já foi interrompida uma vez e adiada outra, devido a greves no setor da Justiça.

A audição de Eduardo Cabrita chegou a estar agendada para 4 de setembro, mas foi adiada por nesse dia realizar-se uma paralisação dos oficiais de justiça.

[em atualização]