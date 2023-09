Rosália Amorim nomeada diretora de informação da TSF

A jornalista Rosália Amorim foi nomeada esta quinta-feira para assumir a direção de informação da TSF. A jornalista era, até agora, diretora do Diário de Notícias, também detido pelo grupo Global Media.

O Conselho de Administração do Global Media nomeou Rosália Amorim como diretora de informação da TSF, ao mesmo tempo que indicou Artur Cassiano para o cargo de subdiretor.

Num comunicado, o grupo detentor do Diário de Notícias, do Jornal de Notícias e da TSF anunciou que, em reunião com o Conselho de Administração, "solicitou o respetivo parecer para a nomeação da nova direção de informação da estação”.

Os trabalhadores da TSF estiveram em greve pela primeira em 35 anos de história esta quarta-feira. O protesto, que contestou os atrasos no pagamento de salários, a demora de ajustes salariais à inflação e a substituição de Domingos de Andrade no cargo de diretor de informação sem ouvir o Conselho de Redação, teve adesão total.

Em consequência da nomeação, “a direção do Diário de Notícias será assumida interinamente pelo jornalista Leonídio Paulo Ferreira”.