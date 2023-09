Processo de trasladação de Eça de Queiroz tem "transparência e legitimidade"

A Fundação Eça de Queiroz garante que tem agido com "transparência e legitimidade" no processo de trasladação dos restos mortais de Eça de Queiroz para o Panteão Nacional.

Esta quinta-feira, o Supremo Tribunal Administrativo suspendeu todos os atos do processo no âmbito de uma providência cautelar interposta por familiares do escritor.

À Renascença, o presidente da Fundação Eça de Queiroz esclarece que o Supremo Tribunal Administrativo está agora a analisar a providência, não havendo ainda uma decisão definitiva.

Afonso Reis Cabral, também escritor, diz que a contestação vem "de uma minoria familiar".

"Agimos com toda a boa intenção. Aguardamos uma decisão efetiva", refere.

A resolução que concede honras de Panteão Nacional a Eça de Queiroz, uma iniciativa da fundação que evoca o autor, impulsionada pelo grupo parlamentar do PS, foi aprovada, por unanimidade, em plenário, no dia 15 de janeiro de 2021.

A cerimónia de trasladação estava marcada para quarta-feira da próxima semana.