Portugueses são dos europeus mais trabalhadores na Europa

Os portugueses trabalharam uma média de quase 40 horas por semana em 2022, um valor acima da média da União Europeia. De acordo com os dados do Eurostat, divulgados esta quinta-feira, a Sérvia é o país onde são trabalhadas mais horas, enquanto os Países Baixos estão no extremo oposto.

A média de 39,9 horas trabalhadas por semana em 2022 coloca Portugal no sexto lugar da tabela. Desde 2008, o primeiro ano deste conjunto de dados do Eurostat, que a média portuguesa não tem nenhuma alteração considerável: o valor máximo, de 40,5 horas por semana, foi atingido em 2014, enquanto o valor mais baixo, de 39,6 horas por semana, se repetiu em 2009 e 2010.

Os trabalhadores portugueses trabalharam menos, em média, que os da Bulgária e da Roménia, cuja média é de 40,2 horas, da Polónia, onde se trabalharam 40,4 horas, e da Grécia, com uma média de 41 horas.

Com uma média de 43,3 horas trabalhadas por semana, a Sérvia é líder destacada da lista do gabinete de estatísticas da União Europeia.