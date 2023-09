Dois mortos no despiste e capotamento em Melgaço

As duas pessoas que sofreram ferimentos graves num despiste na Estrada Nacional 202 em Penso, Melgaço, acabaram por morrer no local, segundo a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho disse à Lusa, pelas 16h00, que "os meios diferenciados do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) chamados ao local", que esteve no local com um helicóptero e uma ambulância, confirmaram o óbito dos feridos na sequência do acidente.

O "despiste seguido de capotamento" aconteceu pelas 13h00 e, pelas 14h00, a indicação da Proteção Civil era que, do acidente, tinham resultado dois feridos são graves.

Pelas 16h00, a EN 202 ainda estava cortada ao trânsito.