Caso de botulismo em França não preocupa Portugal

Esta quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou para um possível surto de botulismo em França. Uma pessoa morreu e 15 foram contaminadas após o consumo de sardinhas em lata num restaurante em Bordéus.

O caso está a ser acompanhado pelas autoridades de saúde da cidade, que iniciaram uma corrida contra o tempo para encontrar mais infetados, especialmente numa altura em que o país recebe o mundial de râguebi. Em causa está a possibilidade de um caso de homicídio involuntário.

Botulismo é uma doença grave causada pela bactéria Clostridium Botulinum. Não é contagiosa, mas pode ser fatal, por paralisia dos músculos respiratórios.

Questionado pela Renascença sobre eventuais riscos na disseminação da doença, Bernardo Gomes, vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, afasta motivos para preocupações em Portugal. “Não tem sido um risco preocupante, e esta situação específica do surto em França não nos desperta preocupações”.

Em declarações ao jornal francês Le Monde, a Polícia Judiciária local confirmou que a investigação, ainda em fase inicial, está também a considerar a “colocação no mercado de produtos alimentares prejudiciais à saúde” e “venda de alimentos estragados ou tóxicos”.

Não existe problema de saúde pública a nível europeu

Fonte da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária garante, à Renascença, que as "autoridades portuguesas acompanham de perto esta situação", em articulação com as restantes "autoridades de saúde europeias", mas reforça que o "caso de butolismo identificado em França está localizado e não existe nenhuma informação de que represente um problema de saúde pública a nível europeu".

"Não há, igualmente, nenhum produto alimentar em circulação no espaço europeu relacionado com este caso", é dito.



[notícia atualizada às 18h10 de 21 de setembro de 2023]