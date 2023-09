Avelino Oliveira é o novo presidente da Ordem dos Arquitetos

Avelino Oliveira foi hoje eleito novo presidente do conselho diretivo nacional da Ordem dos Arquitetos (OA), para o mandato 2023-2026, substituindo no cargo Gonçalo Byrne.

As eleições para os órgãos sociais nacionais e regionais da OA decorreram hoje com três listas candidatas lideradas pelos arquitetos Avelino Oliveira, Nuno Costa e Gonçalo Byrne.

O candidato da lista A, Avelino Oliveira, obteve 57,07% dos votos para o Conselho Diretivo Nacional, seguida da lista C, liderada pelo atual presidente Gonçalo Byrne, com 40,41% dos votos, de acordo com os resultados provisórios divulgados pela OA.

Participaram nas eleições para os órgãos sociais da OA 6.088 arquitetos - 22,14% dos eleitores que estavam registados no caderno eleitoral, segundo os resultados provisórios.

Avelino Oliveira, que foi presidente da Assembleia de Delegados da Ordem no mandato 2017-2019, apresentou listas de candidatos a todos os órgãos nacionais e a todos os órgãos de todas as secções regionais da Ordem.

No programa apresentado por este candidato, com o lema "Agora, Futuro", disponível no "site" da OA, surgem cinco eixos de atuação que se repartem pelas questões dos honorários, remuneração de arquitetos e fiscalidade, legislação, carreiras, intervenção pública e cultura, nomeadamente com a criação de um Plano de Ação Arquitetura, com medidas imediatas para promover "remuneração justa" e "boas práticas profissionais".

As votações decorreram hoje de forma presencial nas diversas secções regionais da Ordem e por via eletrónica, desde dia 12 de setembro, tendo também sido possível votar por correspondência, destacou esta ordem.

Além da eleição para os órgãos nacionais da OA -- Conselho Diretivo Nacional, Assembleia Geral, Assembleia de Delegados, Conselho de Disciplina Nacional e Conselho Fiscal -- decorreram também eleições para os órgãos regionais -- Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira.