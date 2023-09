Alzheimer. "Quem paga a grande fatura são as famílias e não o Estado"

Falta apoio do Governo às famílias cuidadoras de pessoas com doença de Alzheimer. Quem o diz é a presidente da Alzheimer Portugal, Rosário Zincke dos Reis.

No dia em que se assinala o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, a dirigente associativa diz à Renascença que os familiares cuidadores informais estão a suportar a maiorparte das despesas dos cuidados aos doentes.

"Quem paga a grande fatura pela prestação de cuidados são as famílias e não o Estado. Quanto mais atrofiadas estiverem as famílias, mais facilmente se estrangula a economia e, com isso, se compromete a sociedade e os apoios [aos doentes]", defende.



Zincke dos Reis lamenta que a doença ainda não seja uma prioridade num país cada vez mais envelhecido.

"A doença de Alzheimer ainda não foi considerada uma prioridade no nosso país. Tem havido algumas tentativas para encontrar algumas medidas específicas para estas pessoas, políticas específicas para elas, mas a verdade é que têm sido dados muito poucos passos e, sistematicamente, existem recuos", diz.

Estatégia tem cinco anos, coordenador demitiu-se há oito meses

O Ministério da Saúde anunciou, em 2018, a criação de uma Estratégia da Saúde na Área das Demências (ESAD) com o objetivo de apresentar "propostas para uma estratégia que enquadre os cuidados de saúde a prestar às pessoas com demência - independentemente do tipo e respetivo estádio -, bem como às suas famílias e cuidadores informais", como consta na publicação em Diário da República.

Passados cinco anos da aprovação desta estratégia, Rosário Zincke dos Reis admite que o plano que a Alzheimer Portugal congratulara aquando a sua apresentação praticamente não avançou. "Podemos dizer que, neste momento, está praticamente parada, porque tínhamos um coordenador que se demitiu há cerca de um ano. Desde aí praticamente nada acontece", lamenta.

O psiquiatra e professor catedrático, António Leuschner, foi designado coordenador da ESAD em 2018, em representação do Conselho Nacional da Saúde Mental. Em janeiro de 2023 apresentou a sua demissão - os motivos não são públicos - e, desde então, o Governo não designou um novo coordenador.

Desde então, a Alzheimer Portugal tem confrontado o Governo com a ausência de resultados face à estratégia apresentada. Foram enviadas duas cartas ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que estão, até hoje, sem resposta. A primeira em abril, a dar nota de que "desde fevereiro" que a associação não recebia "nenhuma comunicação no sentido de dar continuidade aos trabalhos iniciados" e a dar nota de que as medidas previstas na ESAD não estavam a avançar.

Para Rosário Zincke dos Reis, a situação agrava-se para os doentes com Alzheimer e para as suas famílias.

"Isto tem sido muito difícil. Continuam a existir muitas ideias erradas, muitas perceções erradas sobre o que é a demência e uma dificuldade enorme da sociedade em geral em perceber que estas pessoas ainda têm muito para dar, podem e devem ter um papel ativo na sociedade e que não são mais que pessoas com as suas características, com a sua individualidade própria."