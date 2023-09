Trabalhadores da TSF em greve pela primeira vez em 35 anos

"Fizeram tábua rasa do conselho de redação", acrescenta. Neste sentido, o conselho apresentou uma queixa à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

A jornalista fala também da destituição do atual diretor da TSF, Domingos de Andrade, e da nomeação de um novo responsável sem que fosse ouvido o Conselho de Redação da TSF, como "é obrigatório pela lei da imprensa".

"É uma situação grave. Há pessoas que entraram em incumprimento com os bancos por causa disso", diz.

Leonor Ferreira, jornalista da TSF Porto e delegada sindical, refer, em declarações à Renascença, q ue os trabalhadores da rádio estão há dois meses com salários em atraso e que apenas foram avisados deste atraso no primeiro mês.

Os trabalhadores da rádio TSF encontram-se numa greve de 24 horas, esta quarta-feira. Existem dois pontos de encontro para concentrações de protesto: as instalações do Porto e de Lisboa.

Leonor Ferreira exprime descontentamento no que concerne à mudança das instalações do Porto do grupo Global Media, que deixou a TSF para trás. "Chegamos ao ponto de não saber onde é que íamos trabalhar e sem saber o que ia acontecer. Ninguém nos disse nada", desabafa.

Atualmente, a TSF encontra-se nas antigas instalações da Rádio Comercial, no edifício da TVI/CNN. "Para nós, isto é uma total falta de respeito. Já foi muito tempo a admitir faltas de respeito. Agora chega", frisa a jornalista. "Queremos respeito, ser pagos a horas, o antigo diretor de volta e que nos digam o que vão fazer com a TSF Porto", acrescenta.

Não são apenas os jornalistas que se juntaram a esta paralisação: animadores, técnicos, comerciais e secretárias também se encontram em greve. "Estamos todos juntos. Somos um", adverte Leonor Ferreira.