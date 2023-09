Governo construiu apenas 300 dos 4.700 km de ciclovias previstas até 2023

Nos últimos cinco anos, o governo construiu apenas 300 dos 4.700 quilómetros de ciclovias que previa construir até ao final de 2023. Os dados são da Federação Europeia de Ciclistas (FEC) que regista haver em Portugal um total de 2.358 quilómetros de vias cicláveis - que inclui vias partilhadas com autocarros e estradas com acesso limitado a veículos motorizados, numa altura em que decorre a semana europeia da mobilidade. Contactado pela Renascença, o secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, não confirma os números e defende que o mais importante da estratégia nacional para a mobilidade ativa não se resume ao aumento de ciclovias. "A principal preocupação, na Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa não está no número de quilómetros de ciclovias existentes. É fazer da mobilidade ativa, seja pedonal, seja a ciclável, uma mobilidade que seja efetivamente complementar àquilo que é a espinha dorsal do sistema de transportes de mobilidade que são os transportes públicos. E isto, em muitas circunstâncias, tem mais a ver com regulamentação, com sensibilização e com educação", justifica. Consultando o documento da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030 (ENMAC), a intermodalidade - pontos de conectividade entre diferentes meios de transporte público e a bicicleta - consta como um dos eixos principais de intervenção estratégica. O governo pretende articular com os operadores de transporte público o aumento da disponibilidade para o transporte de bicicletas em comboios e autocarros e aumentar a disponibilidade para parqueamento de bicicletas nas estações e locais de potencial interesse. A ENMAC foi aprovada em 2019, numa resolução do Conselho de Ministros. Em julho deste ano, foi apresentada a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Pedonal 2030. O objetivo do governo é complementar as duas estratégias numa Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa (ENMA) até 2030. A Associação para a Mobilidade Urbana em Bicicleta (MUBi) não está de acordo com a perspetiva avançada pelo secretário de Estado. À Renascença, a presidente da MUBi, Vera Diogo, considera fundamental investir em infraestruturas para dar condições aos utilizadores. Adianta ainda que há pessoas a desistir da mobilidade em bicicleta por falta de segurança. "É importante que o espaço físico convide as pessoas a mudar. Convide, e não só. Há muitas pessoas que querem fazê-lo - e começam a fazê-lo, mas desistem de continuar porque não sentem essa segurança. Portanto, essa questão das medidas físicas, como mudar o desenho do espaço público e o acesso condicionado a determinadas partes do espaço urbano por automóveis, também me parece fundamental", argumenta.

A Presidente da MUBi diz ainda que falta vontade política para incentivar o uso da bicicleta. "Está a faltar vontade política, capacidade de concretização e efetiva determinação. Mesmo em relação aos recursos humanos [disponibilizados diretamente para a ENMAC], se o Estado entende que uma estratégia como esta, que é tão urgente e necessária e à qual colocaram metas ambiciosas - como devem ser - não se percebe que não considere mais despesa pública para contratar mais gente para trabalhar nesta estratégia. Portanto, há aqui uma discrepância entre o que está definido no papel - e o discurso oficial - e aquilo que se está a executar", critica. Portugal é o país da União Europeia que menos investimento per capita destinou, à execução da ENMAC, até ao momento. A FEC avaliou, em 2022, as estratégias dos países para a mobilidade ciclável e adiantou que os países investiram, em média, 15€ a 20€ por cada residente, para a implementação das suas estratégias. Portugal investiu 0,30€ por cada residente para tentar cumprir as suas metas. É um milhão de euros por ano. O secretário de Estado Jorge Delgado não adianta a verba a inscrever no Orçamento do Estado para 2024, mas alerta que o valor induz em erro. O governante dedicado à mobilidade urbana esclarece que há diversas fontes de financiamento e investimentos do governo que não estão inscritas na ENMAC mas ajudam a cumprir os seus objetivos.

Lamentamos mas o seu browser não suporta este elemento de audio. "Esse valor, referido assim, induz em erro. Esse valor inscrito em sede de Orçamento do Estado é o valor gerido diretamente por este grupo do projeto da mobilidade ativa e tem, à sua volta, muitos outros instrumentos de financiamento."